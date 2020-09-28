晶圓專工大廠聯電（2303）響應聯合國海洋保護倡議，於9月間連續二個周末發起淨灘活動，26日由南科廠區與台南市環境保護局在安平區觀夕平台淨灘，27日由共同總經理簡山傑與數百位竹科廠區員工及荒野保護協會志工接力，在新竹市香山水資源公園彎腰動手清除海灘垃圾，以最直接的行動表達對海洋的關心。

根據「世界經濟論壇」指出，全球每年約有800萬噸垃圾流入海中，到2050年，海中塑膠垃圾的重量甚至可能比魚還重。許多海洋生物如海龜、海豚、海鳥會因誤食海洋垃圾而生病，不僅危害海洋生態，最終透過食物鏈又會回到人類身上，因此聯合國已將「海洋生態」列為17項永續發展目標之一。聯電一向重視企業社會責任，以身體力行淨灘呼籲大家要正視海洋生態危機。

聯電共同總經理簡山傑表示，聯電體認生物多樣性的重要，多年前就許下長期支持生態保育的承諾，2016年發起綠獎，號召供應商夥伴共同參與，連續五年投入千萬獎金，至今已協助保育團體在全台實現19件優質的保育計畫。聯電每年舉辦大型公司環保活動，提升員工對環境保護參與的深度與廣度。

簡山傑表示，根據民間NGO組織的調查，全台海岸垃圾可裝滿15萬個黑色大塑膠袋，其中大多來自人為垃圾，最多的是用過即丟的一次性塑膠產品。我們認為海洋減廢刻不容緩，希望大家一起養成減塑新生活，自已帶環保杯、購物袋，不只「撿」不停，更要不停「減」，從源頭開始減少塑膠使用。一日淨灘只是保護海洋的起點，呼籲大家必須持續在日常生活習慣做出改變，減少對一次性塑膠用品的依賴，一同守護海洋，讓我們的子子孫孫有個好山好水好未來。

聯電善盡綠色企業社會責任，積極管理營運所需的用電、用水及碳排放等各項能資源，提升使用效益。2019年能源與溫室氣體管理效益達102.5萬噸CO2，相當2,634座大安森林公園一年的碳吸附量；水資源管理效益達22萬噸，相當116座國際標準游泳池；廢棄物管理效益達3.9萬噸，相當2.3萬家戶1年廢棄物產出量；總合經濟效益高達新台幣4.5億元。聯電發揮本業專長為環境永續善盡心力，並持續擴大正面影響力，與社會共創永續美好的未來。

(工商 )