台市食安處獲報後立即到學校、供應餐盒的業者進行採樣。（台中市食安處提供／馮惠宜台中傳真）

台中市西屯區、北屯區兩家高中26日爆出住宿生疑似用完晚膳後食物中毒，台中市食安處獲報後立即前往兩校及供膳餐盒廠商採樣調查，未料消息爆出後豐原一高中也有20名住宿生有症狀，累計該起食物中毒案已有三校94人出現症狀；目前指向餐後食用的泡芙有問題，食安處也立即到供應泡芙的烘焙坊稽查，並罹清整起食物中毒的原因。

台中市食安處26日上午約7時及10時30分接獲市府教育局通報，西屯區某A高中住宿學生43人與北屯區某B中學住宿學生31人，疑似食用由北區某餐盒工廠供應晚餐後，陸續發現發燒、腹瀉、頭痛等症狀，即前往兩校採樣調查，26日晚間豐原區一所高中也傳出有20位學生出現類以症狀。

食安處獲報後立即啟動調查機制，派稽查員至三校校及供膳餐盒廠商調查，並採集食餘、環境及人體檢體，以釐清造成學生身體不適原因，目前指向餐後甜點有疑慮，有家長指稱孩子說泡芙酸酸的，因而進一步追查供應的烘焙業者進行採檢。

食安處除勒令該餐盒廠以及烘焙業者暫停作業，教育局也立即啟動備援機制，改由協力廠商供餐，以確保供餐安全無虞。食安處指出，相關採檢正送驗中，檢驗結果最快4周後出爐，若食餘檢體檢出病原菌，將依違反食安法第15條及同法第44條，處新台幣6萬元以上2億元以下罰鍰；若人體與食餘檢體均檢出相同病原菌，將依違反食安法第49條，移送司法偵辦。

(中時 )