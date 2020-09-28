台中鋼鐵廠員工 下半身遭機台夾傷無生命跡象 12:472020/09/28 中時 陳淑娥 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 鋼鐵廠男性員工遭機台夾傷下半身。（台中市消防局提供／陳淑娥台中傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台中市后里區某鋼鐵廠今天上午傳出員工遭機台夾傷意外，一名男性人員實施保養機台工作時，骨盆不慎遭機台夾住，消防員抵達後，傷者疑無生命徵象，緊急送豐原醫院救治，目前正在搶救中。 台中市消防局表示，上午10時許接獲報案指稱，后里區甲后路某鋼鐵廠有人員遭機台夾傷、尚未脫困，意識狀況無法得知，請求派員前往。 消防人員指出，現場為工廠內員工實施保養機台時，不慎遭機器夾傷，身體骨盆處遭機台夾住，由廠方人員操作機器，協助該名受困者脫困，傷者疑無生命徵象，緊急送豐原醫院救治，目前仍在搶救中。 (中時 ) #台中 #鋼鐵廠 #機台 #夾傷 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 願送單程赴台機票 遭殺害港女母再籲陳同佳快自首 11:372020/09/28 兩岸 台漁船遭衝撞 吳釗燮：釐清後續責任 10:482020/09/28 政治 竹內結子猝逝 事務所悲發聲明悼念 新婚尪維基慘被惡搞 14:382020/09/27 娛樂 智庫的家何處去 建議校舍改設聯合辦公中心 04:102020/09/28 財經要聞 帶小明回台灣 感動感恩與期待 04:102020/09/28 兩岸藝文 就服員真厲害 自創圖示祕笈讓不識字青年找到頭路 09:152020/09/27 寶島 解放軍持續軍演 共機3天未擾台 04:102020/09/28 政治要聞 不再只有醫護人員衝鋒陷陣 中科防疫機器人助一臂之力 18:542020/09/27 寶島 資遣員工未通報 北市勞動局：恐罰3萬至15萬 11:302020/09/28 生活 中火增機組 中市府促汰舊換新 04:102020/09/28 財經焦點 社會熱門新聞 歡度中秋中市警籲：遵守三大執法重點 - 社會 清大博士生前收入曝光 校內師生震驚：不可能找不到工作 - 社會 重機車友暴怒包抄水產行 現場開烤棉花糖 - 社會 恐怖喔！水產行路殺重機遭起底 名下4車交通違規紀錄嚇人 - 社會 女兵考照3次還直接撞壁 陸軍「神檢討2點」全網罵翻 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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