台中市后里區某鋼鐵廠今天上午傳出員工遭機台夾傷意外，一名男性人員實施保養機台工作時，骨盆不慎遭機台夾住，消防員抵達後，傷者疑無生命徵象，緊急送豐原醫院救治，目前正在搶救中。

台中市消防局表示，上午10時許接獲報案指稱，后里區甲后路某鋼鐵廠有人員遭機台夾傷、尚未脫困，意識狀況無法得知，請求派員前往。

消防人員指出，現場為工廠內員工實施保養機台時，不慎遭機器夾傷，身體骨盆處遭機台夾住，由廠方人員操作機器，協助該名受困者脫困，傷者疑無生命徵象，緊急送豐原醫院救治，目前仍在搶救中。

(中時 )