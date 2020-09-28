國民黨立委賴士葆今日於立院財委會詢問「國產疫苗何時可以上市？」衛福部次長薛瑞元回應，目前進度看來，最快是在2021年的第2季。民進黨立委劉建國另追問，未來台灣取得COVAX疫苗順位為何？薛瑞元樂觀表示「應該可以成為首波拿到的國家。」

新冠肺炎疫情造成全球大流行，截至目前為止已造成全球3301萬人感染，100萬人過世，疫苗研發成唯一解方。全球疫苗免疫聯盟（GAVI）、世界衛生組織（WHO）、流行病預防創新聯盟（CEPI）共同合作，主導新冠肺炎疫苗全球取得機制（COVAX），預估2021年全球可生產20製40億劑疫苗。

賴士葆追問，台灣目前已和新冠肺炎疫苗全球取得機制（COVAX）簽約，最快何時可以拿到第一批疫苗？全球有156個國家等著要買，台灣排第幾位？薛瑞元表示，目前疫苗還沒到臨床實驗結束，相關進度無法確定，而疫情的結束，也要視疫苗研發進度、施打狀況。

劉建國也提問，台灣已和COVAX簽約購買疫苗，10月將給付訂金，未來台灣如何確保疫苗取得順位？薛瑞元回應，COVAX提供疫苗的原則，主要是依照各國人口數及疫苗產量，到時候將依人數下去平均，台灣應該可以成為首波取得疫苗的國家。

劉建國表示，當初WHO給了錯誤訊息，台灣沒有採信，因此才免於被疫情重傷。如今COVAX也包括WHO在內，未來取得疫苗是否會受到政治力干預？薛瑞元回應，COVAX和WHO有所區隔，應該不太會被影響，而且國產疫苗還在持續研發，也另和國外疫苗廠商洽談，台灣不會把雞蛋放在同一個籃子。

(中時 )