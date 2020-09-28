「雞排妹」鄭家純不僅嗆辣風格深受粉絲喜愛，傲人E奶魔鬼身材，更是搶盡所有人目光，日前她在IG曬出一系列火辣照片，只見右肩滑落的衣服幾乎要大走光，讓人充滿無限遐想。

雞排妹在IG曬出一系列火辣照片，只見她穿上雪白洋裝趴在鹽袋上，一邊衣服還從右肩滑落，只見右邊雪乳不僅露出大半邊，還幾乎要走光，邪惡視角讓網友幾乎要噴鼻血，此外6月初和攝影師去台中拍老店家時，剛好對面有一間宮廟，擲杯問完神明獲得允許後，便進行一系列拍攝，只見她虔誠燒著金紙，衣服從左肩微微滑落，深邃事業線若隱若現，讓人充滿無限想像空間。

對此網友紛紛留言：「下輩子我想當最上面那個鹽袋」、「家純好美，想當被你柔軟靠到的鹽袋」、「很嫵媚、很性感，別有一番味道」、「好漂亮清純，很喜歡」，獲得網友一致讚賞。

「雞排妹」鄭家純砸千萬創立個人品牌「純色」，日前首波開賣商品「純愛杯」，沒想到備受「老公們」踴躍支持，22天就募資破2千萬，也讓雞排妹放送福利，不但加贈「感恩購物金」，還祭出「1分鐘98%全裸」影片回饋。

(中時新聞網)