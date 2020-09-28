第55屆電視金鐘獎26日由三立電視與公共電視同步轉播，全國電視及新媒總收視人口數約一千兩百萬，較去年成長。當晚典禮收視最高點4.2落在由唐綺陽、小馬連袂出場揭曉生活風格節目獎的橋段，第二高點則落在高怡平獲得生活風格節目主持人獎。小馬28日得知消息開心表示：「哇，覺得很榮幸能夠受邀頒獎，恭喜所有的獲獎人，他們才是主角，非常開心能夠跟唐老師合頒，沾她的光。」

高怡平獲獎成金鐘當晚第二高收視。（三立提供）

高怡平笑說：「當然是高興的不得了，然後謝謝大家，我有好多朋友跟我說，他們很多人平常不看電視，那天忽然打開就看到那段，所以我的朋友們應該有很大的收視貢獻，感謝主。」她頑皮笑喊：「跟觀眾說不要看完我的就關掉，哈哈，謝謝所有人。」

電視平台共有約470萬不重覆觀眾收看，三立電視無線平均收視為3.20（有線平均收視4.26），收視全國第一，典禮及星光大道轉播共有近260萬觀眾收看，其中星光大道總收看人口為99萬人、典禮收視約240萬人，另公共電視收視率2.61，總計近250萬觀眾收看。

而今年典禮新媒直播近七百萬人次收看，主要新媒包括有華人影音平台Vidol、三立新聞網、廣播電視金鐘獎YouTube頻道、LINE TODAY、中華電信Hami Video，佔總觀看數的58%。F25-34女性族群收視率更高達4.42。

(中時 )