路肩超車撞重機 辯「不讓路」網怒：根本謀殺

一名重機騎士日前行駛台88線快速道路時，遭後方水產行小貨車惡意逼車、碰撞，導致他摔車受傷。事後業者於自家的臉書粉專PO文駁「是重機不讓路，不是我們逼他車」，而此言論也激起網友怒火，紛紛至臉書以留言灌爆。直至今日凌晨又再度發文表示歉意，網友仍不買單，經過10小時後，業者再度發文致歉，並盡我最大的能力去賠償跟補償。

整起事件發生於26日下午3時左右，只見一台黃牌重機行駛在快速道路上，後方一台小貨車高速追上，並從右側路肩硬擠側撞擊重機騎士，使得他當場倒地翻滾3圈，而當時重機左側是一台聯結車，整個場面驚險萬分，騎士摔車後機警跳到路旁，後車也減速上前關心，才未造成追撞事故。

水產行於臉書道歉後，網友仍不滿單，持續留言砲轟，業者於1小時前再度發文致歉，但整篇文複製貼上，挨批沒誠意。（圖／翻攝自業者臉書）

事件曝光後，引發大批網友撻伐，豈知，水產行第一時間並不是出面道歉，而是在臉書發文「是重機不讓路，不是我們逼他車。」網友見了怒火瞬間攀升，紛紛以留言方式灌爆。對此，該業者緊急關閉臉書後，於今（28）日凌晨，又再度發文，並表示「在這裡對我在網路上所發表的言論公開向大家致歉，對不起造成大家的困擾，我們會盡最大的誠意及能力來彌補受傷騎士，再次跟傷者及大家說聲抱歉，我知道我錯了希望大家能給我機會來彌補這件事情。」

但網友仍不買單，10小時後業者又再度發文道歉，由於該篇文與10小時前的內文完全一模一樣，讓網友更加質疑，「這叫真心道歉」？許多網友不滿，認為「老闆應該出來讓該名騎士撞一次」；也有人呼籲水產行「希望你能好好的公開道歉，受傷騎士現在的傷跟當時差點往生的心情不是你如何說對不起就能體會的。」

(中時新聞網)