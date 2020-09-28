衛福部長陳時中、國民黨立委蔣萬安激辯停不下來，代理主持議程的國民黨立委徐志榮（中）虧說「謝謝2位準市長」。（圖／摘自立法院國會頻道直播畫面）

衛福部長陳時中今（28）日列席立法院衛環委員會，進行業務報告，與國民黨立委蔣萬安直球對決，兩人為了美豬牛進口爭議，你來我往，不甩質詢時間已到，繼續激辯，直到代理主持議程的國民黨立委徐志榮跳出來說「謝謝2位準市長」，才讓兩人停戰。

衛福部委託成大進行萊克多巴胺風險評估報告研究，是根據CODEX所訂出的各部位安全攝食量來進行，蔣萬安指出，2012年CODEX所提出的研究，卻僅有6名健康成人男性是研究對象，其中一位還未完成，因此有效樣本根本只有五人，且缺乏婦女、年長者、小孩的研究報告，因此受到歐盟質疑。

陳時中回應，科學研究有其侷限性，不可能當初研究就一定要找孕婦來進行，因此還是相信CODEX所提出的報告。

衛福部在4日曾召開專家會議，建議孕婦應減少豬肉內臟的攝食量，但最後僅將豬腎的萊克多巴胺殘留量從0.09ppm降至0.04，豬肝則未變，蔣萬安質疑，根本是違背專家建議。陳時中則強調，未調降豬肝殘留量，是因已調降豬腎攝取量，經計算後發現可將ADI從89降至60，攝取量要看整體，這樣會比較清楚。

雙方你來我往，互相攻防，即使質詢時間已經結束仍持續激戰，徐志榮見狀只好跳出來維持秩序，並說「謝謝2位準市長」，不僅現場的人聽完都笑了出來，蔣萬安、陳時中也面露笑容，這才化解僵局。

(中時新聞網)