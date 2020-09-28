台中市議會定期會今天議程市長施政報告，市議員施志昌針對大安媽祖園區久未啟用，恐淪6.29億大型蚊子館提出擔憂，他表示，大安媽祖園區將從OT改成ROT，但名稱仍為大安媽祖園區，即使未來有其他規劃，是否能吸引到民間投資仍難評估。施志昌希望，不論未來規劃如何，都要與地方討論，並且盡快啟用。

觀光旅遊局長林筱淇表示，因大安媽祖園區如今還是沒有雕像，致使廠商不願進駐，現在規劃由OT改成ROT，而施政報告提的都是可能的方向之一，希望給他們一點時間來評估。

施志昌指出，大安媽祖園區歷經胡志強市長、林佳龍市長到盧秀燕市長，106年完工、107年開始OT找廠商進駐，但因為大安媽祖園區沒有雕像導致廠商不會進駐投資。

施志昌表示，這就像牛肉麵沒有牛肉一樣，送再多的小菜都缺乏吸引力。他詢問臺中市政府觀光旅遊局林筱淇局長，未來的大安媽祖園區的規劃方向是否就如施政報告內所說，朝向自行車園區或是沙雕美術館？雕像是否還要建？

施志昌進一步問，如今改變規劃方向，大安媽祖園區是否還是叫大安媽祖園區？林筱淇回答，目前名稱還是以大安媽祖園區不變。

施志昌強調，因施政報告裡提到可行性評估還要110年才完成，且即使未來有其他規劃，是否能吸引到民間投資仍難評估。但現在不論市府的規劃方向為何，都希望市府能與地方溝通並且儘速啟用。

(中時 )