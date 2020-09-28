新冠疫情衝擊，國內旅遊業、航空業身處「海嘯第一排」，營收慘跌。航空公司為求增加收入，不僅紛紛推出「類出國」行程，更在周邊商品求新求變，盼吸引消費者目光。最會搞創意的星宇航空，再度推出限量新貨，和以往不同的是，這回連董事長張國煒都跳下來買，網友虧「K董搶先出手，限量商品頓時少一件」。

根據民航局資料，各航空公司今年上半年財報，長榮營收439.58億元，虧損18.34億元；華航雖靠貨運大賺，營收達537.84億元，卻也不敵疫情，虧損13.14億元；星宇航空開航年碰上病毒扯後腿，營收僅2.4億元，大虧13.13億元，與華航相去不遠。

不過星宇的行銷團隊堪稱國內航空之最，「星宇小舖」屢次推出新商品，均能引起網路熱烈討論，今更請出張國煒擔任代言人，「是K董唯一一件優於星粉們搶先擁有的新品」。網友戲稱，還沒開賣就先被小K搶走了，立馬減1。

(中時新聞網)