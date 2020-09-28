全球自行車零售市場需求持續熱絡，全球最大的金屬鏈條製造廠桂盟（5306），訂單滿手、產能滿載，28日股價上下振盪明顯，盤中最低下挫至172.5元、最高站上179元，上漲了5元，漲幅達2.87%。

桂盟目前在手訂單已看到明年上半年，在自行車組車大廠與歐、美修補市場挹注大量訂單下，兩岸鏈條產能早已供不應求，桂盟集團今年兩岸都將擴增約一成的產能，以滿足全球市場龐大的訂單需求。

(工商 )