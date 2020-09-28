自行車零售市場需求持續熱絡 桂盟股價最高漲幅近3% 13:182020/09/28 工商 曾麗芳 、台中 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 全球自行車零售市場需求持續熱絡，全球最大的金屬鏈條製造廠桂盟（5306），訂單滿手、產能滿載，28日股價上下振盪明顯，盤中最低下挫至172.5元、最高站上179元，上漲了5元，漲幅達2.87%。 桂盟目前在手訂單已看到明年上半年，在自行車組車大廠與歐、美修補市場挹注大量訂單下，兩岸鏈條產能早已供不應求，桂盟集團今年兩岸都將擴增約一成的產能，以滿足全球市場龐大的訂單需求。 (工商 ) #大量 #桂盟 #自行車 #零售市場 #熱絡 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 市場資金需求旺盛 中租前八月獲利 續創新高 04:102020/09/28 金融．稅務 低利環境 高收債更顯價值 04:102020/09/28 投資理財 ETF系列專題報導ETF監視制度（上）－留意價量變化及風險 04:102020/09/28 投資理財 用大數據賣彩妝 FLY UP熱銷28國 04:102020/09/28 投資理財 台灣經濟研究院院長 張建一預見未來 明年GDP成長 4％起跳 04:102020/09/28 財經要聞 《通信網路》智邦400G長線貢獻穩當 外資續喊加碼看至280元 11:592020/09/28 財經 操盤心法－觀望氣氛濃厚 大盤區間整理 04:102020/09/28 證券．權證 專家傳真－微型店家因應數位轉型的應有作法 04:102020/09/28 專題周報 《證交所》外資今年來在集中市場賣超破7000億元 上周砍金融 12:162020/09/28 財經 科技股回檔 無礙中長期多頭 04:102020/09/28 投資理財 財經熱門新聞 斷貨前 台積電趕多少晶片給華為？答案很嚇人 - 財經 悲劇！慘賠百萬被抬出場 老手驚爆下波逃命時機 - 財經 恒大爆雷 國內基金曝險450億 - 財經要聞 - 工商時報 要第二個華為死？遭川普封殺 中芯回應了 - 財經 元大原油正2下市危機 投資人剩3天逃命 爆量7萬張狂跌 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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