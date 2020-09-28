貼心的男友總是別人的，自己卻不斷遇到渣男？有些女孩天生自帶渣男體質，雖然大部分的女孩在人生中，都難免遇上負心漢，但如果類似的意外不斷在妳身上上演，那是不是有可能是自己的哪邊出了問題？以下這三個星座女要小心了，妳很可能有這種「渣男體質」！

・雙魚座

雙魚追求轟轟烈烈的浪漫愛情劇，因此通常會被情場高端玩家吸引，沈醉在對方營造的曖昧氛圍中，聽著那些甜言蜜語，不小心就墜入愛河，加上她們的個性容易相信人，又太心軟，因此特別會被渣男騙，愛上了之後就難以脫身，只好睜一隻眼閉一隻眼。

・雙子座

雙子個性活潑又鬼靈精怪，可以跟所有人暢談，往往會勾起男人的挑戰慾，對她們充滿興趣，加上愛玩的雙子總是出沒在各種飯局、歡場，這些場合的玩咖也特別多，自然就容易成為獵人的目標，而腦袋靈活的雙子，又愛同樣聰明的男人，往往一不小心就踏入玩咖的陷阱之中。

・牡羊座

牡羊不但獨立有想法，也很懂得照顧自己，偏偏她們是一根筋通到底的人，很容易被當下氣氛帶走，憑著一股熱情就愛上對方，加上會吸引他們的男性一定要有幾分姿色，沒主見她們也看不上眼，很容易愛上壞男孩，當然沒有三思的後果就是傷痕累累。

(中時新聞網)