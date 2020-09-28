嘉義市長黃敏惠（中）與街舞好手向街舞愛好者下戰帖，歡迎來嘉挑戰。（廖素慧攝）

築夢者團長哈利表演街舞，舞藝精湛高超。（廖素慧攝）

「鐵椅 」小哈利對尬俄羅斯專業Breaking舞者Vlazz。（廖素慧攝）

嘉義市將於10月17、18日舉辦「街舞首都─2020世界街舞大賽」，築夢者團長哈利特別邀請世界街舞冠軍男神Hong10來台對尬，哈利說，Hong10蟬聯10多年世界冠軍，為此次比賽已來台正在隔離，返國後也要隔離14天，很感動他對賽事的支持。

哈利說，現年36歲的Hong10曾與10位冠軍得主對戰仍奪冠，被封為是世界街舞「王中之王」，很多人奉為偶像，他曾數次邀約Hong10未果，這次Hong10l接受挑戰，已造成轟動，歐洲街舞界甚至稱是「世紀之戰」。

哈利說，Hong10已於20日抵台，特別為他準備2層樓的單獨空間讓他隔離中也能練舞，預計隔離至10月4日期滿，比賽結速後他返回韓國，還要隔離14天，如此盛情支持賽事，非常感動，他也會全力應戰，這場街舞大賽絕對精采絕倫。

黃敏惠說，嘉義市是管樂之都，更朝向「街舞之都」邁進，首次舉辦「街舞首都─2020世界街舞大賽」，將於10月17日、18日在國立華商高商活動中心舉行，期待國內外街舞好手齊聚嘉義市，孕育更多舞林高手到國際上發光發熱。

2天的活動有全國舞展、街舞Battle大賽及街舞爭霸，「街舞大賽」集結MV、Freestyle、Breakings等3種舞風，壓軸的「街舞爭霸」陣容強大，有韓國男團Super kids的崴崴 Jason、築夢者最年輕團員盧卡斯、被稱「鐵椅」的小哈利、俄羅斯專業Breaking舞者Vlazz。

文化局表示，10月17及18日下午場活動皆為免費自由入場，18日晚場賽事請至活動官網登記並索票入場，現場座位有限，請提早入座。

(中時 )