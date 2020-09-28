陸軍某裝甲旅陳姓女兵26日向人借車前往苗栗監理站進行機車駕照路考補考，未料過彎時因壓線鈴聲大作，讓她一時緊張加足油門連人帶車撞壁，肇事影片在網路瘋傳，讓女兵備感壓力，而該位女兵所屬單位更針對此意外事件檢討，究責下屬未掌握報考駕照人員，官兵發生車禍未循管道回報導致媒體報導損害軍譽，軍方下令未來部隊報考駕照人員要納入訓練管制，考試前後勤與訓練部門還要先實施測驗，讓眾多網友大罵，陸軍現在還要開辦監理業務，真的是沒事做了嗎？

該名女兵所屬的陸軍某裝甲旅在事件遭媒體報導後，立即進行檢討改進作為，但結論恐怕比起新聞事件本更讓民眾傻眼。跟 據軍方提出的檢討作為，包括單位未掌握報考駕照人員；官兵車禍未循管道回報；引起媒體報導傷害軍譽等三大項。

但最令人傻眼的是未來策進作為，要求未來考駕照人員納入訓練管制；考試前單位後勤與訓練部門實施先期測驗；考試時由上士階以上幹部陪同前往。

此另一出簡直令民眾大喊不可思議，直罵陸軍這種思維模式簡直八股到極點。民眾認為，考駕照是士官兵個人私事，部隊何必要浪費寶貴資源訓練，甚至還要「士官一同陪考」，難道部隊到現在是幼稚園一個帶一個的褓母概念嗎？甚至質疑陸軍難道現在是沒事做？連考駕照都要納入部隊訓練管制，簡直四不像。

據了解，26日網路社團瘋傳1部機車考照的影片，影片中女騎士專注在路考，卻在過彎後暴衝自撞梁柱，她高高飛起後重摔落地，手部骨折被送醫治療，影片一出被網友大酸是「移動式神主牌」，讓陳女友人不禁為她留言抱不平，說是因為太緊張才會暴衝，當事人正在承受身體及心靈上的痛苦，請大家不要再轉傳影片。

苗栗監理站副站長邱垂章指出，摔車的陳姓女騎士參加普通重機駕照考試，她筆試及格，但路考2次都沒過，於是預約26日上午再次進行路試補考，考試用車是她向1名吳姓男子借用的，起初她在直線平衡關卡有通過，但在兩段式轉彎科目時，她因為壓線警鈴大作，失控後催油門撞牆。

邱垂章表示，陳姓女騎士先是身體往上騰空，後又重摔落地，第一時間考官上前查看，並打電話請監理站人員協助，也打119通知苗栗縣警方及消防局到場處理，將陳女送往大千醫院治療，送醫過程由她的同事陪同，事後監理站也派人前往醫院關心慰問。

(中時新聞網)