國際巨星成龍月初傳出位於北京的兩處豪宅遭到法拍，總計價格高達3億台幣，而其中一戶還是一家三口多年定居的地方，引發議論揚名國際又身為大陸政協委員的成龍，是否經濟上有什麼危機？此事成了熱議焦點，而如今又添話題，爆出豪宅拍賣前一天，兩宅的case突然被撤下，讓人大呼離奇。

據陸媒綜合報導，這兩幢被拍賣的豪宅，是2006年成龍以旗下「中泰國際集團有限公司」名義買下，當年耗資人民幣3360萬(約台幣1.5億)，向開發商御嘉置地公司購入位於北京東直門內的「NAGA上院」兩戶，打通後總面積共計約369坪，而雖成龍與林鳳嬌、房祖名一家人長久定居於此，一直都繳納水電等管理費用，但13年來始終沒辦產權變更，也沒辦理過戶，等於他們只是名義上的屋主，實際上一直住在別人的房子裡。

而近年御嘉置地公司跟其他公司爆出產權糾紛，更糟天鴻控股要求扣押財產，於是列於御嘉名下的成龍「上院」豪宅成了扣押項目，事情爆出後，他們一家無奈搬出該處，目前正以司法訴訟爭取自身權利。

本月初此豪宅物件赫見被放上拍賣網，起標價為人民幣7191萬(約台幣3.1億)，而有名人加持，即使起始價格已經不低，仍有許多買家準備搶買，孰料開賣前一天也就是昨天，此物件突然標示「已結束」，而據《新京報》報導，知情人士透露，緊急撤下的理由是「案外人異議因此法院撤回」，時間大概是3天前，目前不知事後是否會在放上拍賣。

據悉，當年成龍是「上院」房產的代言人，以代言人優惠價格3600萬人民幣買下兩戶，而他是以當時的經紀公司「JACKIE&WILLIE」授權接下「NAGA上院」的代言工作，酬勞折抵房產購入費用，實際上成龍折抵後以1300萬人民幣(約台幣4500萬)購入，而傳建商擔心這筆優惠互惠交易公開後，會影響這處建案的價額，因此請由成龍不要辦理產權、過戶登記，成龍也信任廠商遵循要求處理，因此現在御嘉出現債權問題，成龍一家多年的居所才會捲入風波中。

(中時新聞網)