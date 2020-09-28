台鐵大型方向指示器10月底前完成。（台鐵局提供）

台鐵大型方向指示器10月底前完成。（台鐵局提供）

為維持人車安全通行、降低平交道事故，台鐵局於2016年起執行「鐵路行車安全改善六年計畫」，以提升平交道防護系統可靠度，包括：加裝緊急按鈕、大型方向指示器、平交道障礙物自動偵測系統等，其中，平交道的緊急按鈕從2組增至4組，預計10月底前完成。

針對「大型方向指示器」，台鐵局說，在每一處平交道門型架上裝設指示器，告知用路人列車即將通過，顯示列車行進方向；「閃光燈雙面化」，原本閃光燈只有單面面向用路人，現加裝成雙面，讓入口側及出口側都能看到；「緊急按鈕改善」，一個平交道的緊急按鈕從2組增至4組，增加緊急通報觸及率，預計2020年10月底前完成。

「新設平交道障礙物自動偵測系統」，現有平交道障礙物自動偵測系統65處，除了支線外，全線293處平交道自2019年10月起陸續安裝新系統。新設偵測系統與現行紅外線雷射光點對點不同，改採熱感應與雷達偵測，偵測高度範圍也從原本的75公分至150公分，擴大到30公分至300公分，一旦偵測到障礙物，將透過無線電反饋給司機員提早因應，以降低事故發生率。預計2020年100處啟用，2021年底全部啟用。

「平交道錄影傳輸光纖化工程」佈放24芯光纜取代既有銅纜，提升號誌設備監測及網路傳輸可靠、穩定之需求，計畫佈放1200公里，預計2020年底完成。

為確保平交道安全，台鐵局自2008年起聘雇保全人員協助看守平交道，由原先聘雇22員至2015年起全線聘雇89員，每日看守約87處重點平交道，於交通尖峰時段值勤，維持平交道淨空，遇突發狀況時協助排除及告警，若遇重大節日或特殊活動，再加派人員，增加看守處所及時段。實行以來，有效減少遮斷桿撞損數及事故發生次數，更曾多次防止事故發生。

(中時 )