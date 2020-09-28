今年以來國際利空消息不斷，國際原油期貨價格3月也一路崩跌，連帶使得元大S&P 原油正2 ETF(00672L，以下稱元大原油正2)淨值跌破2元下市門檻，在金管會啟動特殊案例處理後，免下市的豁免期限延長至9月30日，由於正逢中秋連假，申請下市日將落在10月5日，導致投資人瘋狂拋售該檔ETF，截至28日中午12點55分，成交總量已突破上周五總量。

元大原油正2股價早盤爆量下挫、跌幅2.5%，截至中午12點55分，成交總量來到73,731張，大幅超越上周五58,475張。若依照元大投信公告，自8月19日起至9月30日30個營業日元大原油正2平均單位淨值若低於2元，將申請終止信託契約，截至109年9月25日止，該檔ETF最近30個營業日之平均單位淨值為0.84元。依照公告，元大投信將在10月1日提出下市申請，但正逢中秋連假，所以將延至節後首個交易日10月5日提出申請。

元大投信提醒，縱使符合申請終止信託契約之門檻而提出申請，但基金並非一經申請終止信託契約立刻下市清算，仍有必要之下市清算作業期間，於該作業期間內仍得交易。

但根據集保結算所資料顯示，仍有超過4.6萬人持有該檔ETF，合計370 萬 6187 張，持有超過400張的投資人達近1400人，持有超過1千張的投資人則是達431人。

今年1月底以來新冠肺炎疫情肆虐，加上OPEC+在3月減產協議談不攏，沙烏地阿拉伯與俄羅斯更大打石油價格戰，國際原油價格崩跌，甚至在4月份西德州原油(WTI)期貨來到歷史首見的負37美元，所幸OPEC+聯盟終於達成並落實原油減產協議，如今布蘭特原油期貨、WTI期貨價格落在40美元左右。

隨著金管會緊急出手，持有元大原油正2的投資人暫時免去下市風險，但由於該檔ETF槓桿性質，就算油價回到先前水位，所追蹤的標的指數｢標普高盛原油日報酬正向2倍ER指數｣，就算原油期貨合約價格變動率超過90%，指數至今卻從4月底一路至9月初狂跌逾48%，無法帶動淨值回到2元以上。根據估計，油價至少要到90美元並維持30個營業日，才能免去下市命運，也就是說元大原油正2在劫難逃。

(中時新聞網)