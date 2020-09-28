遠傳(4904)今日宣布，與台北市政府、台灣智慧駕駛合作的5G自駕巴士，即日起開放線上預約試乘，這輛行駛路線全國最長的自駕巴士貫穿台北市中正、大安、信義區，由遠傳全線覆蓋5G訊號。其實遠傳在5G物聯網的布局，車聯網只是其中一項，和企業合作的企業專網也是重要一環，遠傳企業暨國際事業群執行副總經理曾詩淵受訪時表示，遠傳和台灣有需要企業專網的公司幾乎都有聯繫，其中首屈一指的大廠聯發科也是其合作對象，看好台灣在這方面很有實力，也非常有機會。

曾詩淵表示，本次和市政府合作，遠傳扮演著提供場域的角色，為公部門應用發展提供應用場域，區域應用網是分開的，在企業專網也是一樣，且該領域在智慧安防傳輸量又更高，現在電信業對於企業用戶都相當有企圖心，目前遠傳的企業用戶營收占比約23%，未來3年，看到一般消費者市場和企業客戶營收占比7：3，將是合理的比例，全世界運營商企業客戶都在成長。之所以會訂在3年，主要就是因為未來1~2年，5G慢慢開始上路，3年後會逐漸成熟，至於競爭業者中華電(2412)看好未來企業營收占比可以上看7成，對此，曾詩淵認為，此可能是因為中華電對接公部門標案的比例較高所致。

談及自家智慧專網發展，曾詩淵表示，遠傳針對台灣有在做企業專網的業者都有在接觸，其中包括IC設計指標股聯發科(2454)都有合作，在遠傳接觸的企業中，以製造業居多，其中又以高科技製造業占大多數，台灣在企業專網這塊很有實力，現在會是台廠很好的機會。

(時報資訊)