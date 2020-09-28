微軟於Microsoft Ignite 2020大會上，發布全新Microsoft 365功能，提供企業與團隊打造具備韌性生產力的工具，使其活躍於新興工作形態中。

在線上視訊會議解決方案方面，Microsoft Teams納入包括新增的Together模式場景、讓簡報內容更多元與吸引人的客製化排版功能等，將簡報者的影片內容帶到共享內容畫面前。

而進一步強化功能的Microsoft Teams Rooms，能透過如Room remote app、Teams casting 、及Microsoft Cortana 語音助理等零接觸的會議體驗，使陸續返回辨公室工作崗位的員工，能在確保健康安全規則的同時，持續保持高效的協作溝通。

Teams除納入協助保護資料、降低風險等更多安全與合規功能，也加入全新的個人身心健康分析洞察和功能，如針對在家工作時程較長時，提供虛擬通勤功能，同時與如 Headspace等應用程式整合，在繁忙的工作日之前、期間或之後通過冥想更容易地減輕壓力並找到焦點。

此外，Teams中的Workplace Analytics能讓企業在面對不確定性與變化之下，整合Teams中的分析洞察，賦予管理者及領導者企業韌性的檢視圖，了解員工是否有過勞的風險，同時進一步協助維護同事與客戶關係。而強化的Power Platform支援，能運用Teams輕鬆創造與使用無程式碼應用程式、機器及自動化工作流程，解決商業難題，並使用Power BI存取數據洞察。

Microsoft Endpoint Manager亦有全新管理功能，透過單一據點，即可輕鬆保護與管理不同平台上的裝置。

Productivity Score則新增三項類別，可使企業營運透明化、用洞察找尋改善處，以及提升技能與系統的行動採取，藉此達到最佳的工作效益。

作為微軟Project Cortex的第一個產品SharePoint Syntex，可透過進階 AI 提供內容理解和流程自動化，提供新企業內容管理解決方案，更輕鬆地查詢和處理整個組織中的內容。

另外，微軟也宣布，Microsoft HoloLens 2接下來將在更多市場上市，而Surface Hub 2S 85”也將籣2021年1月起，開始交貨給企業客戶。

(工商 )