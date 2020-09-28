陳昊森、曾敬驊主演的電影《刻在你心底的名字》劇組勤跑通告，先後接受POP Radio《POP最正點》林書煒、鄭偉柏專訪，更兵分3路作客哲緯的《音樂咬耳朵》，「驊森CP」受訪時聊到激動處，雙雙落淚，並互相給對方安慰，讓影迷在戲裡戲外都能感受到他們的好交情。

POP Radio日前舉行「回憶留聲機．故事募集活動」，主持人哲緯從中挑出10個故事播出，也讓劇組分享刻在他們心底的故事。陳昊森說，無論是傳訊息或觀看節目線上直播，他知道爸爸總是透過任何方式陪在自己身邊，讓他能無後顧之憂的全心工作。陳昊森有感把握當下的重要，泛著淚光在節目中對爸爸說出「我愛你」。

曾敬驊也被氣氛感染，他表示自己和家人雖然不常藉由口頭交流傳達對彼此的關心，「從小到大我沒有對家人說過『愛』這件事」，「但當我不經意看到他們的手機瀏覽紀錄，發現裡面全都是我」曾敬驊說，當下的感覺很難形容「好像從來沒有告訴家人，我在做什麼」，曾敬驊說家人雖然也不多問，但都默默的在背後支持。曾敬驊在哲緯與陳昊森鼓勵下，哽咽地說出「爸，我愛你，我也愛你們所有人…你們很辛苦我都知道」說完已泣不成聲。

監製瞿友寧也分享與父親短暫且深刻的緣分，瞿友寧的父親在他1歲多就因意外去世，瞿友寧從母親轉述得知自己很受父親寵愛，但他對父親只有「英挺著軍裝」的依稀印象。直到中學某天才在母親的衣櫃底層發現一疊信封，他才看到父親的遺容竟是全身腫脹且七孔流血。瞿友寧說，現在仍能感受父親像隨時在旁般守護，「我只要難過就會往天空看，並對他講話」，他認為雖然父親像「不存在的爸爸」，「但母親攜著父親的愛將我保護到現在」，他未來也會將父母的故事翻拍成電影。

導演柳廣輝則透露，選角的考量除了顏值，擁有「清澈靈魂的眼神」更是劇組首選。驊森CP在拍片前並不知道彼此的對手是誰，曾敬驊卻有預感「我把符合角色的人都想過一遍，就想到了陳昊森」，而他在現場遇到陳昊森時也有「被嚇一跳」。

曾敬驊在《POP最正點》透露電影開拍之初就有感應將與陳昊森合作。（POP Radio提供）

由瞿友寧(左二)監製、柳廣輝(右二)執導的電影《刻在你心底的名字》劇組與林書煒(左一)、鄭偉柏(右一)分享，選角時最重視演員的眼神。（POP Radio提供）

王彩樺(右一)在電影《刻在你心底的名字》以素顏形象飾演陳昊森母親。（POP Radio提供）

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