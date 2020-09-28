《雖然是精神病但沒關係》雖然已經播完一陣子，但金秀賢和徐睿知吊橋約會的浪漫劇情一直讓人念念不忘，吊橋也變成一個熱門景點。
台灣雖然不大，但大大小小、有特色的吊橋也不少，更別說近期在IG上已狂刷一波的七彩吊橋；假日想不出去哪走走嗎？也許些許地方會是你最好的選擇。
》【桃園】新溪口吊橋
溪口吊橋已經有40多年的歷史，吊橋中央可觀賞美麗的大漢溪河谷風貌與水庫豐沛蓄水量。不過由於溪口吊橋橋身老舊，於是決定在原址新建一座「新溪口吊橋」，全長303米的橋身，是全台最長的懸索橋，店在橋上，可看見大漢溪與群山的美景。
》【新竹】清泉一號吊橋
「清泉一號吊橋」位於新竹五峰鄉。風景區內一共有三座吊橋，沿著路走，一路有張學良故居、將軍湯、三毛故居、天主教堂等景點，是一日輕旅行的好地方。
》【南投】雙龍瀑布七彩吊橋
今年才開剛開幕的七彩吊橋，是全台最深、最長的吊橋，橋上七彩的顏色，走在上面，猶如漫步在彩虹上，也因此此處在短短時間內，即成為社群網站上的熱門打卡景點。
》【嘉義】太平雲梯
太平雲梯為高山單跨景觀吊橋，橫跨太平山與龜山間，長度281公尺、海拔約1000公尺，是海拔最高的景觀吊橋。站在吊橋上，極佳的視野，除了可遠眺嘉南平原直至台灣海峽外，還能俯瞰嘉義風光觀賞夕陽、晚霞、雲海等美景。
》【屏東】紫心樓天空步道
位於屏東大武山的紫心樓，有著一望無際的廣闊景緻！讓人最驚艷的，就是延伸至空中的這座天空步道，步道「限乘兩人」，想要欣賞無敵美景，首先不能懼高。
(中時新聞網)
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