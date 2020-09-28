立院今（28）日開議，內政委員會邀請客家委員會同客家傳播基金會列席報告業務概況，客委會推行的「幸福台九線」第一期提撥500萬盤點花東客家產業、文化、農業推廣及觀光等，不過該計畫卻獨漏宜蘭，立委質疑恐成「客家孤島」。

客委會為長期推動花東的客庄產業與文化創生，計畫在花東兩縣推行「幸福台九線」，客委會第一期提撥新台幣500萬預算盤點花東客家產業，但受疫情影響，原定今年5月完工的目標遭到延後。

國民黨立委葉毓蘭表示，宜蘭客家人口約3.3萬人，雖然只占縣市總人口比例的7.2％，但既然台九線沿經東部，地方客家文化創生就不該獨漏宜蘭，否則將成客家孤島。

客委會主委楊長鎮指出，雖然「幸福台九線」的工程進度受疫情影響延後，但自106年起已經就較有把握的地區做建設，針對宜蘭未納入「幸福台九線」的部分會再檢討。

葉毓蘭也說，疫情期間各部會陸續推出許多如藝FUN券、農遊券、動滋券等電子票券，但老年族群很多人根本不會用網路，面臨「看得到吃不到」的情況，建議客委會未來推出振興票券時要考慮到不同的族群，楊長鎮表示同意。

(中時 )