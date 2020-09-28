位於中興新村的南投中興高中，是縣內口碑極高的學校，校長陳江海以「活力腦、人文心、世界觀」為主軸，戮力於推廣多元學習，不僅升學成績步步高升，更致力於培養學生的人文視野。

近年許多在地學子，成績都可以上台中一中、台中女中，卻都選填中興高中為第一志願留在南投，足見中興高中的辦學已經得到在地學生、家長的認同，尤其是繁星計畫進入一流大學的表現更是不俗。

中興高中校長陳江海（右）、體育老師李彩華（左），對教學有豐富經驗，桃李滿天下（黃立杰攝）

陳江海表示，教學上他們隨課綱精進；同時也培養品格教育，中興新村是高齡社區，志工學程的一大重點，初衷是「耆老關懷」，為社區注入活力。「一入中興門，終身志工人」陳江海打趣地說，有時候比較內向的學生，在志工服務中激發熱情，讓他備感驕傲。

中興高中教學面相廣，從國中招收優秀的運動少年，提供體育培育資源外，也同步加強學科表現；同時年年翻修校內的運動硬體空間，提供學生和民眾健身。

甫獲教育部體育署活動貢獻獎的中興高中教師李彩華說，他們對於學生的教學是引導式的，如社區關懷課程，不會硬性要學生參加，而是讓有興趣投入相關事務的學生主動加入，如此產生的動力才是永續的。

適逢教師節，教育的落實需要所有人更同努力，中興高中的專業和成績有目共睹，對於認真、積極、充滿願景的老師們，給予由衷的感謝和鼓勵。

(中時 )