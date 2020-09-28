別懷疑，阿提托康波跟里歐納德要在今年總冠軍賽碰頭，只是同姓不同名！美媒28日分享球迷創意貼文，強調今年總冠軍賽將有阿提托康波對上里歐納德的戲碼，只是這個阿提托康波並非公鹿「字母哥」，里歐納德也非快艇「可愛」罷了。

因為湖人前鋒柯斯塔斯阿提托康波(Kostas Antetokounmpo)是公鹿「字母哥」雅尼斯阿提托康波(Giannis Antetokounmpo)親弟弟，兩人當然同姓；熱火前鋒梅耶斯里歐納德(Meyers Leonard)只是剛好跟快艇前鋒里歐納德(Kawhi Leonard)同姓。

球迷這則貼文無疑是調侃原本預期可在總冠軍賽碰頭的公鹿與快艇，卻在分區準決賽就遭淘汰出局。老實講，就算湖人將跟熱火爭冠，柯斯塔斯阿提托康波想跟梅耶斯里歐納德在場上對決的機率仍然很低，畢竟兩人都在季後賽不受重用。

柯斯塔斯阿提托康波本季只替湖人打過5場例行賽，到現在季後賽還沒上過場，反觀梅耶斯里歐納德命運悲慘多了，因為他在例行賽幾乎都是先發中鋒，卻因熱火季後賽變陣，改讓阿德巴約打先發中鋒，讓梅耶斯今年季後賽只打1場，淪為板凳中的板凳。

(中時 )