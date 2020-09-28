晨星股票分師師李旭暘指出，儘管在部分供應鏈中已出現中國製造的設備替代品，然而其規格一般較美國設備落後兩至三代。晨星認為，台灣代工廠聯電 (UMC)與先鋒國際半導體(VIS)雙雙會受惠於來自中芯國際的訂單轉移。

「我們認為針對中芯國際的禁令僅為中美科技戰的其中一部分，更多中國公司的供應鏈將面臨被切斷的風險。」李旭暘指出，若禁令落實執行，預計其他中國國有半導體公司因為與中芯國際及／或華為的業務關係，亦會面臨風險。

根據晨星最新發表的報告，分析師認為，在潛在禁令落實後兩至三年內，中芯國際與其他中國代工廠的發展及推進將無可避免地受到重挫，半導體設備不大可能在10年內完全本地化。

無論出現哪種情況，大陸在建立自給自足半導體供應鏈上的決心，都顯示可能會出現更多支持性的政策。不過，此舉亦可能刺激美國增加或不斷延續的不滿情緒。

晨星指出，聯電在技術上與中芯國際不相伯仲，兩者在專門產品方面均稍為領先，日後其大有可能會壟斷所有產品線。中微半導體設備(上海)有限公司的設備在國際上具有競爭力，因此亦會長期受惠。

(旺報 )