5G新時代來臨，為補足夜間公共運輸缺口，經濟部、北市府與遠傳、台灣智慧駕駛公司合作，在「北市信義路公車專用道」實施夜間自駕巴士測試，歷經7個月的整備和測試工作，將在30日開放民眾試乘，結合5G網路的串聯，車內及路口影像傳輸將更清晰，還有遊戲VR體驗區，讓台北市民率先享受到低延遲的5G網路。

台北市信義路5G自駕巴士即日起開放線上預約試乘，行駛路線貫串北市中正、大安和信義區，並在28日開放民眾登記，滿車乘客數為15人（12個座位、3個站位），試乘民眾需在前1天完成預約，並攜帶試乘體驗券QR Code、悠遊卡搭乘，並全程配戴口罩，而每周四則為設備維修日，不提供試乘。

5G自駕巴士今起開放網路預約試乘，台北市政府交通局長陳學台（右4）與資訊局長呂新科（右3）跨局處合作，共同協助開發自駕車。（游念育攝）

台北市資訊局長呂新科表示，自駕巴士試辦上路計畫，對未來自駕車、5G等產業蒐集很有幫助，可提供更安全行駛方案，透過中央與地方合作，提供業者好的實驗場域及資料蒐集，讓產業未來於國際上提升競爭力。

交通局長陳學台表示，自駕巴士計畫跨單位合作，結合遠傳5G專網串連自駕與網路，讓車內及路口影像傳輸更清晰快速，未來待5G終端及周邊設備更完整後，將可提供更多元化的整合服務，擴大車聯網情境與應用。

遠傳企業暨國際事業群執行副總經理曾詩淵表示，自駕巴士需依賴精準的辨識技術，確保行車舒適與交通安全，藉由5G網路低延遲、大規模聯網的特性，而有北市府，透過合作加速發展台灣自駕車的技術，加速上路時程，提供智慧城市更安全便捷的交通環境。

(中時 )