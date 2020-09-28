台海緊張情勢不斷升高，國民黨立委江啟臣關切，台美間有沒有哪份文件提及台海發生戰事，美國一定出兵，外交部長吳釗燮表示，這個話必需要由美方來說，他不能替美方來說；民進黨立委羅致政要求吳釗燮冷靜應答，說反對黨一整天會要求外交部加入聯合國、台美建交等等，吳釗燮脫口而出，「搞不好還跟中國宣戰」。

相對於台美關係升溫，台海緊張情勢也伴隨升高。江啟臣在立法院外交國防委員會質詢時問，美國官方文件裡，有沒有哪件提到台海發生戰事，美國一定出兵？吳釗燮說，所有的國民都要了解，台美最重要關係基礎是台灣關係法，台灣關係法訂定得非常清楚，就是美國會來協助台灣的自我防衛，包括台灣受到威脅的程度，提供台灣防衛的武器，這是外交部努力的方向。

江啟臣追問，美國會在什麼條件下支持台灣，台海會不會發生戰事？美國又會不會來協防？吳釗燮說，他非常直接的回答，長期跟美方往來，對於美方是否協助台灣這件事情，我方必需要非常清楚，就是這個話必需要由美方來說，不能替美方來說，但台灣自己的態度要非常的堅定，就是自助而後人助，必需展現非常堅強的自我防衛決心，所以當台灣一旦受到威脅時，外在力量來協助台灣才有可能產生。

在藍營針鋒相對的詢問後，民進黨立委羅致政上台時替吳釗燮「降溫」，要求吳釗變要冷靜。羅致政說，因為今天一整天反對黨會叫你明天加入聯合國、後天跟美國建交，下周蔡總統出席APEC會議等等，吳釗變接話時心有戚戚，說「搞不好還跟中國宣戰」，羅致政只好打圓場，說「不會啦」。

(中時 )