環科(2413)布局車用電子及5G通訊領域多年，營運終現轉機，5G通訊系統交換機電源供應器躋身為歐洲網通設備廠供應商，伺服器用電源產品亦導入美國第三大及第二大網路設備廠，而公司新一代77GHz及79GHz毫米波雷達，亦已導入第二大日系品牌台灣全車系，第一大日系車廠亦已下單77G＋79G雷達，在新產品出貨放量下，環科預估，第3季業績可望轉虧為盈，下半年業績將追回受到疫情影響的業績。

環隆科技主要產品為變壓器及電源供應器，近幾年受大陸人工成本高漲及消費性產品衰退影響，營運陷入谷底，不過公司啟動轉型，鎖定車用、工業及網通等立基型產品布局，其中5G通訊及車用產品布局效益已見到成果，公司營運出現轉機。

環科裝置於後保除桿24G四合一防撞系統BSD(盲點偵測雷達)於兩年多前順利成為日本本田(Honda)供應商，新一代77GHz及79GHz毫米波雷達已於2019年量產出貨給日系車廠，裝配於旗下所有車款，第一大日系車廠亦已下單77G＋79G雷達；應用於車用通訊(CAN)的車用電源管理與電動車自動照明及電池充電領域亦已導入美國電動車大廠與日本車廠，隨著車用ADAS滲透率提升，車用產品成為推升公司業績成長主要動能。

在5G通訊產品部分，環科的5G通訊系統交換機用電源為歐洲網通設備廠供應商，隨著各國加速5G網路布建，帶動公司產品出貨量攀升，網路伺服器用電源產品亦成功導入美國第3大網路設備商與日本第2大網路設備廠，新產品陸續進入量產，成為環科營運成長另一個動能。

受到新冠肺炎疫情影響，環科今上半年虧損7222萬元，每股淨損為0.57元，第3季因車廠復工拉貨，環科7月及8月合併營收6.85億元，並已順利轉虧為盈。環科表示，目前客戶訂單看起來還不錯，第3季有機會轉虧為盈，第4季營運亦不看淡，下半年業績可期待。

(時報資訊)