傳美國可能出手制裁中國大陸晶圓代工龍頭中芯國際(SMIC)，亞系外資預期，在產能排擠下，晶圓代工廠台積電(2330)明顯是贏家，而聯電(2303)也有望受惠，均給予買進評等，台積電目標價600元，並將聯電目標價調升至29元。

業界傳出美國將出手制裁中國大陸晶圓代工龍頭中芯國際，點燃晶片業新一波晶圓代工產能卡位戰。亞系外資預期，電源管理晶片、Wi-Fi網通晶片、指紋辨識晶片、影像感測晶片和NOR型快閃記憶體等產能將出現排擠效應，有利台灣、韓國及日本供應商，尤其晶圓代工廠將直接受惠，重申台積電「買進」投資評等和目標價600元；另維持聯電「買進」評等，目標價從24.8元上調到29元。

亞系外資最新研究報告指出，假設美國政府制裁中芯可能有兩種情境，第一種是只針對14奈米以下製程，第二種情境是14奈米以下和28奈米以上製程都遭到制裁。無論是何種情況，中芯和中國半導體生態圈都將受創，因為中國半導體材料、設備供應商和IC設計公司都相當仰賴中芯。

亞系外資重申台積電「買進」投資評等和目標價600元，該目標價是目前外資喊出的第二高。亞系外資並將聯電目標價調升至29元，為目前外資對聯電最高目標價。台積電股價今天盤中最高來到430元；聯電盤中帶量攻上漲停27.5元。

(時報資訊)