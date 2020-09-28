頭份市27日下午4點多發生車禍，1輛轎車行經中央路與自強路口，突然逆向撞上停等紅綠燈的2輛轎車，造成車上母女受傷，但肇事駕駛卻棄車逃離現場，正由警方追緝中。

警方調查，1輛深色轎車衝進對向中線車道，直趨撞上停等紅燈的白色轎車，及後方車輛，第1輛車上母女受傷就醫，第2輛車上5人則未受傷。由於肇事車輛撞擊力道之大，兩車頭嚴重損毀變形。

路過民眾將畫面拍下，並發現肇事男子神情恍惚，自稱要去醫院便消失無蹤，全案將有警方追緝調查。

(中時 )