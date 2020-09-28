逆向衝撞停紅燈車輛 頭份肇事男瞬間消失 13:552020/09/28 中時 何冠嫻 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 深色的肇事車輛突然撞擊停等紅燈的白色轎車。（民眾提供／何冠嫻苗栗傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 頭份市27日下午4點多發生車禍，1輛轎車行經中央路與自強路口，突然逆向撞上停等紅綠燈的2輛轎車，造成車上母女受傷，但肇事駕駛卻棄車逃離現場，正由警方追緝中。 警方調查，1輛深色轎車衝進對向中線車道，直趨撞上停等紅燈的白色轎車，及後方車輛，第1輛車上母女受傷就醫，第2輛車上5人則未受傷。由於肇事車輛撞擊力道之大，兩車頭嚴重損毀變形。 路過民眾將畫面拍下，並發現肇事男子神情恍惚，自稱要去醫院便消失無蹤，全案將有警方追緝調查。 (中時 ) #肇事 #轎車 #受傷 #警方 #車輛 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 澄清湖發現2浮屍 警方展開調查 17:172020/09/27 社會 水產貨車惡意逼重機 警：犯強制罪可處5年徒刑 11:102020/09/28 社會 蘇澳漁船 釣島海域遭日艦衝撞 04:102020/09/28 政治要聞 中投公路追逐競速撞死人 竟推思覺失調 女遭判3年8月 15:152020/09/27 社會 苑裡港區女子車內服藥輕生 海巡急破窗救人 16:532020/09/27 社會 出動警用巡邏車 平鎮警推「用愛洗車」挺公益 20:582020/09/27 寶島 趙薇爆12年婚姻亮紅燈 深夜約會「富二代鮮肉」不見尪 08:162020/09/28 娛樂 男子與女友吵架 路人好心勸架遭槍擊 10:452020/09/28 社會 消失的8月失業潮 04:102020/09/27 專題周報 83歲翁無照 暴衝撞5車1死4傷 04:102020/09/27 社會新聞 社會熱門新聞 路殺重機水產行遭起底！一年違規19次 5月遭拘役30天 - 社會 女兵考照3次還直接撞壁 陸軍「神檢討2點」全網罵翻 - 社會 日本女星IG曬「遊台灣照」 背後街景讓網友吵翻：丟臉 - 社會 人夫心情差女蜜友摩鐵床上給溫暖 鹹濕對話讓妻子崩潰 - 社會 監理站路考慘摔女身分曝光！妙齡女軍人借車補考駕照 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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