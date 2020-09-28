台灣首檔原油期貨槓桿ETF─元大S＆P原油正2ETF(00672L；以下簡稱元大原油正2)自10月1日起將恢復適用最近30個營業日之基金平均單位淨值累積跌幅達一定比率即應申請終止信託契約之規定，目前還剩最後3個營業日。

元大投信指出，元大原油正2自8月19日以來，到9月25日之平均淨值為0.83元，若在最後3個營業日西德州輕原油期貨價格未能大幅上漲至339美元以上，則該基金最近30個營業日(自8月19日到9月30日止)之基金平均單位淨值恐將無法回升至2元以上，屆時即須依規定申請終止信託契約。

元大投信提醒投資人應注意該基金下市風險與基金未來確定終止信託契約後，集中市場可能會出現之流動性風險與價格風險。

隨著元大原油正2即將面臨終止信託契約之風險，投資人或許可思考手上所持有的元大原油正2部位該如何處理。元大投信表示，投資人於下市前均得由集中市場賣出，交易價格是由投資人自己所決定，個人掌握程度較高且兩日內款項即會入帳；若於下市前未賣出，就須待由清算程序完結後方可取回以投信處理部位後的淨值之返還價格，且取得款項之時間至少需要到元大投信收到終止信託契約核准函後的42個營業日，所需時程顯然較久。

元大投信建議投資人應確切了解兩種方式之差異，評估自身需求選擇較適切之方法進行。

(旺報 )