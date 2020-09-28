三大產業需求萎縮 馬來西亞8月出口下滑 13:352020/09/28 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 馬來西亞官方周一公布，8月出口較去年同期下滑2.9％，歸因於重要市場出口銳減以及製造業、農業、礦業商品需求萎縮，使得出口走低。 此結果遠遜於市場預期。根據路透調查分析師看法，原估8月出口額將增長4.8％。7月馬國出口年增3.1％。 馬來西亞8月份進口額較去年同期縮減6.5％，減幅小於前月的8.7％。分析師原本預估進口滑落4.3％。 8月份貿易順差達132億馬幣（約31.7億美元）。7月該國貿易順差創下251.5億馬幣的歷史新高。 (工商 ) #馬來西亞 #萎縮 #較去年同期 #貿易順差 #馬幣 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 泰銘營收增減 成也疫情敗也疫情 11:522020/09/28 財經 疫情開創新客群 銀髮族使用數位金融激增 04:102020/09/28 全球財經 市場資金需求旺盛 中租前八月獲利 續創新高 04:102020/09/28 金融．稅務 寵物經濟當道 投資前景旺 04:102020/09/28 投資理財 竹科攜宜蘭縣府合辦投資宜科招商會 04:102020/09/28 專題周報 竹內結子輕生方式仿效三浦春馬「8月大幼子竟在旁」目睹一切 09:492020/09/28 娛樂 日盛投信電交平台 開戶倍增 04:102020/09/28 專題周報 台灣經濟研究院院長 張建一預見未來 明年GDP成長 4％起跳 04:102020/09/28 財經要聞 誠品會員日業績亮眼 信義店多品牌營收破百萬 09:502020/09/28 財經 亞光Q3營收挑戰二位數成長 04:102020/09/28 證券．權證 財經熱門新聞 悲劇！慘賠百萬被抬出場 老手驚爆下波逃命時機 - 財經 斷貨前 台積電趕多少晶片給華為？答案很嚇人 - 財經 要第二個華為死？遭川普封殺 中芯回應了 - 財經 恒大爆雷 國內基金曝險450億 - 財經要聞 - 工商時報 元大原油正2下市危機 投資人剩3天逃命 爆量7萬張狂跌 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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