馬來西亞官方周一公布，8月出口較去年同期下滑2.9％，歸因於重要市場出口銳減以及製造業、農業、礦業商品需求萎縮，使得出口走低。

此結果遠遜於市場預期。根據路透調查分析師看法，原估8月出口額將增長4.8％。7月馬國出口年增3.1％。

馬來西亞8月份進口額較去年同期縮減6.5％，減幅小於前月的8.7％。分析師原本預估進口滑落4.3％。

8月份貿易順差達132億馬幣（約31.7億美元）。7月該國貿易順差創下251.5億馬幣的歷史新高。

(工商 )

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