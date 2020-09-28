經濟部中小企業處於9月25日與日本福井商工會議所共同舉辦「台日創新技術媒合交流會」，以視訊會議搭配口譯服務的方式、安排多組別進行一對一媒合洽談。本次活動共有10家日本技術型企業與20多家台灣企業透過連線同步進行商洽交流，共計促成46次媒合。

據統計，經濟部中小企業處自2011年起推動「台日中小企業合作交流」業務，藉由兩國政府與工商資源網絡機構的合作，建構中小企業雙向互動暢通管道，迄今已辦理超過50場媒合會，促成300家以上的日本企業與國內企業洽談逾2千次，成功合作案例達70件以上。

台灣與鄰國日本，無論在歷史文化及產業發展上，都有著深厚的情誼與淵源。日本企業注重核心技術與質感細節的職人精神和文化特質，台灣則是在科技應用、量產能力，創意發想及市場拓銷上具有優勢，彼此合作將互補互利、突破新局，開創驚人的全球商機。

福井地區位於日本海側，以金屬表面處理、機械設備製造及尖端精密加工領域聞名世界，參加此次媒合活動的企業，在各自專注領域皆有獨特之技藝專才：豐實精工專精於冷電鍍加工、客製化機械設備的設計開發；研製特殊精密金屬零件大廠福井鋲螺，產品廣泛應用於汽車、醫療與電子用品中；Yamauchi Matex的鈦金屬精密加工技術堪稱業界翹楚，可因應各種產品需求；武生特殊鋼材累積數代異質金屬接合經驗，並開發出獨特的刀具產品；擁有110年歷史的興和江守為專業貿易商社，希望在台灣尋得光學、傳感器、電池等優質技術產品。還有專業開發金屬毛邊處理藥劑的北陸濾化、能夠在各種軟硬材質上進行低溫離子鍍膜加工的NCC，以及成功開發創新木料防腐技術的Marvel Corporation等。

主辦單位也邀請鑽研高階自駕系統、入選東京奧運國際場域展示的ZMP公司，介紹最新型的無人搬運系統，展示智慧物流的技術。以及E-thermo Gentek公司，該公司整合了溫度差發電模組、電源轉換器及獨家功率元件晶片，是日本智慧能源領域的新銳企業。

在台灣方面，包括創新研究獎企業精浚科技、在航太領域表現出色的台灣懷霖工業、高品質模具設計開發製造商亨將精密工業、專營五金零組件外銷的台灣向大企業等，各領域的廠商代表與日方進行商洽交流，後續也將持續提供協助與支援，促成台日多元合作。

(工商 )