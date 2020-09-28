華碩（2357）旗下華碩雲端28日與台中市政府、國研院國網中心，簽訂「大數據分析驗證計畫」合作備忘錄，將透過華碩雲端整合TWCC所發展之智慧城市雲端平台（SCCP，Smart City Cloud Platform），搭配台中市重要路口空氣品質與交通車流數據，與國研院國網中心DAS雲端資料分析服務與大數據專家，探討移動污染源對空氣品質之影響，成為城市治理重要參考依據。

後續亦將期以該智慧城市雲端平台發展包括即時空污示警、最佳空氣品質路徑建議，與智慧健康照護等應用，帶動城市升級轉型。

華碩電腦營運長謝明傑表示，華碩布局雲端技術十多年來，累積自有雲、IoT、AI等技術，為台灣兼具軟硬體與系統研發整合實力的品牌，這些年亦致力於公部門與產業智慧升級所需之數位基礎建設，透過與TWCC結合，以更彈性、便利的方式實現AI多元應用。

他指出，華碩也將運用國際級AI雲端系統建置經驗，與國網中心及台中市府共同建立智慧城市營運中心合作架構，樹立數位治理典範。

華碩自2012年投入智慧城市領域，建構智慧營運核心（IOC，Intelligent of Operation），提供數位治理與發揮中樞整合價值。藉由技術優勢與強大整合能力，可協助地方政府實踐「願景」、「以市民為中心」、「數位化」及「開放合作」等符合智慧城市框架（Smart CityFramework，SCF）的四大指導方針，同時推動數位治理，為市民提供更高水平的施政服務。

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