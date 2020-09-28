大陸女泳將王簡嘉禾在27日進行的青島全國游泳冠軍賽，刷新女子1500公尺自由式亞洲紀錄，她預賽游出15分45秒59，領先第2名近29秒之多。諷刺的是王簡嘉禾居然無緣進入決賽，因為她的「體能測試」只排名第11，規定竟然是只取體能測試的前8名，而不是游泳成績的前8名。

王簡嘉禾自知白忙一場，她賽後告訴《新華社》說：「體能那邊我的分數不是太高，還是希望預賽游出一個好成績。體能我們也不是說不重視，只是覺得體能可能不能成為一個決定性的因素吧，這一次比賽以體能來定前8名，還是稍微欠缺了一點。」

陸媒《澎湃新聞》報導，體測的項目包括30公尺衝刺、引體向上(拉單槓)、臥推、深蹲、3000公尺跑步等10個項目。余賀新、傅園慧、于靜瑤、方喆都曾拿過預賽第1名，然後被體測項目刷掉。

王簡嘉禾坦承自己的3000公尺跑步成績不佳 ：「我對陸上項目不是很擅長。」問題是這跟游泳有何關係？陸網友紛紛大罵：「這是比游泳還是比跑步？」「美國菲爾普斯(飛魚)不會跑步怎麼辦？」「奇葩規定，乾脆找田徑選手去參加奧運游泳。」「為中國體育體制感到悲哀。」

(中時新聞網)