2022台北市長選舉備受各界關注，大家都相當好奇各黨將會會如何布局，並派出哪位戰將參選。對此，台灣師範大學政治學研究所教授曲兆祥則分析，「2022會是民眾黨的生存之戰，全台22縣市大概只有新竹市『比較有點機會』」。

據《中評社》報導，曲兆祥認為，民眾黨重要的是六都市議員選舉，必須每一都的市議會都要有民眾黨團，若六都都有黨團就有聲量，民眾黨的地方組織就能扎根；但他也說，若民眾黨2022六都市議員沒選好，柯文哲2024再落敗，民眾黨就會慢慢萎縮、泡沫化。

曲兆祥指出，民眾黨在全台22個縣市長要取得席位大概很困難，雖然柯文哲在台北市執政8年，但台北市還不是民眾黨的大本營，反而比較有點機會的反而是新竹市，一是柯文哲家鄉，二是支持者群眾（工程師）聚集區。

然而，針對是否要選2024總統，柯文哲說，順其自然，像他當選台北市長就是個意外，人生活著不用一定要有目的，媒體總說他很有心機，但他其實都沒招，都「直拳攻擊」，就把自己的能力準備好，這是對國家的責任，沒有一定要做，若別人比他更好，那換別人做總統也無所謂。

(中時新聞網)