環保署預告修正「環境用藥禁止含有之成分及檢驗方法」草案，環保署表示，本次修法主要係配合「汞水俣公約」規範，要在今年起禁止生產、進口或出口含汞殺蟲劑產品，因此修訂相關法規及檢查方法。

環保署表示，經調查目前國內環境用藥產品成分無登記汞相關物質，將「汞」及「甲基汞」列為環境用藥禁止含有之成分，對我國產業無顯著影響，本次循汞公約禁用規範，除可與國際管理接軌，更保障國人健康及維護環境安全。

(工商 )