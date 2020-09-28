環保署預告修正「環境用藥禁止含有之成分及檢驗方法」草案 15:122020/09/28 工商 馮建棨 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 環保署預告修正「環境用藥禁止含有之成分及檢驗方法」草案，環保署表示，本次修法主要係配合「汞水俣公約」規範，要在今年起禁止生產、進口或出口含汞殺蟲劑產品，因此修訂相關法規及檢查方法。 環保署表示，經調查目前國內環境用藥產品成分無登記汞相關物質，將「汞」及「甲基汞」列為環境用藥禁止含有之成分，對我國產業無顯著影響，本次循汞公約禁用規範，除可與國際管理接軌，更保障國人健康及維護環境安全。 (工商 ) #環保署 #環境用藥 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台南國土計畫獲內政部審議修正通過 15:412020/09/26 區域情報-台南 立委陳椒華緊追學甲爐碴案 現勘籲環保單位嚴查 15:262020/09/26 寶島 今年公費疫苗有2種 急診醫：這款效果比較好 12:072020/09/28 生活 精準醫療高峰論壇 報名開跑 04:102020/09/26 企業經營 精準生態醫療高峰論壇 開放報名 04:102020/09/27 企業經營 遠東油氣外洩 廠長100萬交保 04:102020/09/26 地方新聞 同個筍園 新北三峽再增1例登革熱確診 發燒3天誤診是「小感冒」 19:242020/09/27 生活 環差卡關 環團反轟圖利財團 04:102020/09/28 生活新聞 外籍白領租稅優惠 擬延長 04:102020/09/26 財經要聞 中時社論》政府不要欺負本國豬農 21:132020/09/27 中時社論 生活熱門新聞 好天氣僅一天 中秋連假前冷空氣到 最冷時刻出爐 - 生活 早餐店裡能不碰就不碰的是？營養師答案驚人 - 生活 日月潭店家倒1成 業者曝：背後原因暗藏一絲落寞 - 生活 健保為何瀕臨破產 醫曝一現況！難怪倒 - 生活 騎GOGORO立中柱不慎摔車 維修帳單曝光 網一看嚇：這誰敢買 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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