台灣區石油化學工業同業公會於28日上午在台北國際會議中心舉辦「石化產業溝通平台啟動宣示」活動，工業局指出，石化產業在民生、醫療產業鏈中扮演著極重要的角色。尤其在COVID-19疫情期間，石化產業提供用以製造口罩不織布的原料，可說是口罩國家隊的幕後功臣。此外，石化業者對於工業安全管理亦相當重視，今年，由台灣區石油化學工業同業公會發起推動「石化產業溝通平台」，並由經濟部工業局從中指導，希望能提供石化業者一個分享經驗與訊息的平台，落實產業自主安全管理，拉近產業與政府、社會大眾三方間的距離，尋求環境（E）、社會（S）與公司治理（G）之企業永續經營之道。

本次啟動宣示活動由台灣區石油化學工業同業公會44家會員廠商的高階管理代表為主要宣示人，包括亞聚、長春人造樹脂廠、長春石化、奇美、中美和石化、中纖、中石化、中橡、中油等公司，透過本次宣示儀式，表達石化產業高階管理者對工安的支持與落實之決心，共同追求「製程安全事件發生率」低於0.1之目標，開啟自主安全管理新里程碑。

工業局說，活動邀請李長榮化學工業股份有限公司營運長李啟志分享產業實務經驗「從“ESG + PSM + HSE”，到永續經營」，以及石化產業溝通平台技術小組召集人蔡明曉教授分享國際石化產業經驗「落實產業自主安全管理，邁向產業經營永續發展」，供產業自我精進與參考學習，進一步了解產業自主安全管理對永續經營價值。

(工商 )