聯發科(2454)先前深陷華為風暴，使股價歷經一波修正，近期隨著華為利空逐漸淡化，聯發科股價似乎見到回溫跡象。有市場法人認為，儘管有華為事件衝擊，但在OPPO、vivo以及小米遞補拉貨潮下，衝擊並未如市場想像嚴重，加上聯發科在WiFi 6、ASIC(客製化晶片)等成長型產品領域也穩定成長，全年有機會賺進2個股本，今股價盤中後開始拉高，漲幅逾3%，一舉站回5日線、月線。

聯發科自8月中美國宣布加大對華為制裁後，股價歷經大幅度修正壓力，近來似乎利空淡化，且聯發科搶在禁令生效前，全力拉貨，這也使得聯拉科8月營收首度站上300億元，衝上歷史新高，故聯發科第三季財測達陣機會濃厚，單季營收成長幅度有機會上看3成之多，另外，法人也看好，儘管國際政經風險未除，但聯發科今年全年依舊有機會賺進2個股本之多。

美國對華為禁令已經上路，但目前超微、英特爾都已經拿到出貨許可，故市場認為早就遞件申請的聯發科，後續得到出貨許可的機會不小，屆時將可以降低對營運衝擊，但若假設華為智慧機市場因為禁令消失，但龐大的大陸智慧機市場需求仍在，訂單將會轉移到OPPO、vivo及小米等，而上述廠商也是聯發科客戶，因此不至於大幅度影響到聯發科5G SoC出貨。

除智慧型手機晶片外，聯發科在成長型產品WiFi 6、ASIC等也相當穩定成長，隨著WiFi 6的升級潮，加上ASIC持續和國際一線大型數據中心合作，都將成為聯發科營運強勁支撐力道，且WiFi 6、ASIC毛利率較高，有助於獲利。

(時報資訊)