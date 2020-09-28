羅浚濱／竹縣報導

工研院聯手產官研及近50家廠商代表，28日成立「台灣電動車輛電能補充產業技術推動聯盟」，將整合制定共同充電介面，讓不同品牌電動車，未來充電也能共用，就像金融卡能在不同銀行ATM提款一般，提供消費者更方便的充電環境，更能強化台灣電動車產業在國際的競爭力。

擔任該聯盟主席的工研院機械所長胡竹生表示，目前國際電動車的充電標準有4種，台灣均有業者投入發展，但市面上沒有共容的電動車充電介面，使台灣電動車在充電發展上，面臨生態系統複雜與法規驗證問題。

該聯盟集結產官研的力量，串接廠商與消費者的需求，將制定共容的電動車充電介面，以利政府設置公共充電站，提供使用者更便利的充電環境，促進電動車產業發展。

胡竹生指出，聯盟短期目標，將先建立統一的電動車充電介面及電動車與充電設備間的通訊標準，以利政府建置公共充電站與廠商發展充電設備。

中期目標將規畫電動車充電測試驗證規範，確保充電安全，協助不同廠商的電動車與充電設備能彼此相容充電，以利充電營運順利。

長期目標預計發展車輛到家戶、車輛到電網的協定，並與充電點營運商和配電系統營運商合作，協助電動車充電與國家電力、電網整合，維持電力供電穩定，促進智慧充電管理。

台灣電動車輛電能補充技術產業推動聯盟組成單位，包括部會如經濟部、交通部、內政部、環保署；國營事業如電力、中油；研究法人與測試單位如工研院、台灣大電力研究試驗中心、台灣商品檢測驗證中心、車輛研究測試中心、車輛安全審驗中心；相關公會有車輛工業公會、電電公會、車輛代理商公會、歐洲商會；廠商包括各大汽、機車廠、巴士廠與充電營運商，如裕電能源、拓連科技；充電製造商如台達電子、華城電機、起而行綠能、飛宏科技等近50家廠商。

(中時 )