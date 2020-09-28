瑞芳警分局長陳忠龍（右）致贈感謝狀給靈鷲山，由監院懇慧法師代表接受。（靈鷲山佛教教團提供）

新北市消防局第六救災救護大隊長鄭向晃（右）感謝靈鷲山致贈住警器。（靈鷲山佛教教團提供）

防災不能等！住宅用火災警報器只要偵測到異常煙霧就會發出聲響，有助偵察火災發生，盡早避難。道路旁的爆閃警示燈，能提醒駕駛人注意，避免車速過快發生事故。新北市瑞芳警分局長陳忠龍、第六救災救護大隊長鄭向晃等人，28日到靈鷲山聖山寺華嚴法會現場致贈感謝狀，陪同觀禮的貢寮區長鍾耀磊，感恩靈鷲山慈善基金會捐贈1000顆住警器及200組LED太陽能爆閃警示燈，守護民眾生命財產安全。

最近的彰化縣透天厝火警造成兩姊妹不治，新聞畫面透過媒體播送令人鼻酸。新北市消防局第六救災救護大隊有鑒於貢寮區地處偏遠，缺少大型公司行號，年輕人往往到外地工作，以老人、孩童等弱勢族群居多，發生火災時不易逃生，住家如果裝設住警器，將有效防災。

此外，瑞芳警分局交通組利用交通事故數據，分析熱時、熱點發現，台2線、台2丙線、102線、102甲線、台62線及市區易肇事路段，深夜及凌晨光線昏暗，容易影響駕駛行車視線，加上這些時段車輛較少，容易因車速過快而發生交通事故，希望能加裝爆閃燈提醒。

聖山寺監院懇慧法師說，靈鷲山開山住持心道法師一直希望打造聖山福城、華嚴世界，對生命的悲心與關懷，照護在地福隆、貢寮鄰里的慈愛，不遺餘力。近年陸續捐贈災情勘查車、軍刀鋸、安全氣囊保護套組等救災設備及住警器，都是秉持這份「生命服務生命，生命貢獻生命」的精神。

出席28日上午公益捐贈儀式的貴賓，包括：瑞芳警分局長陳忠龍、交通組長黃啟峯、交通分隊長周金泉、小隊長謝明松；新北市消防局第六救災救護大隊長鄭向晃、貢寮消防隊小隊長葉明政、貢寮義消分隊長江秋煙、貢寮義消大隊副總幹事黃宗雄、雙溪義消幹事莊泮彰、靈鷲山慈善基金會董事長性月法師。

貴賓們在華嚴法會莊嚴殊勝的壇城前祈福，祝願第一線執勤的警員、消防弟兄獲得平安的能量，並致贈感謝狀，由懇慧法師代表接受。

貢寮區長鍾耀磊表示，貢寮區以老年人居多，有時煮東西忘記關火就出門，有了住警器，居家安全獲得更多保障；危險路段加裝爆閃燈，對行車安全幫助很大。感謝靈鷲山守護貢寮區每一個家庭，讓民眾安居樂業。

「留一盞閃燈給深夜用路人。」瑞芳警分局長陳忠龍說，非常感謝靈鷲山捐贈200組LED太陽能爆閃警示燈，易肇事路段都已裝設完成，有效提醒用路人注意行車，保障民眾生命財產安全。

「家有住警器，防災零死角。」鄭向晃也說，靈鷲山這幾年陸續捐贈住警器，安裝在第六大隊轄區，包括：汐止、瑞芳、平溪、雙溪、貢寮、金山、萬里、石門8個行政區，優先針對獨居長者、低收入戶、身心障礙者等弱勢家庭，全面到府安裝，今年因住警器成功救援49件事故。

(中時 )