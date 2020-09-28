第6屆「中華民國立法院世界台商之友會」上午舉辦成立大會，擔任榮譽會長的立法院院長游錫堃致詞表示，過去很多台商到中國大陸投資，佔許多優勢，但現在看來，反而中國大陸之外的台商更具優勢；許多台商在國際夾縫中脫穎而出，因為知道如何深耕台灣、佈局全球，這就是柔性的國力。

第6屆「中華民國立法院世界台商之友會」上午在立法院舉行成立大會，由院長游錫堃擔任榮譽會長，副院長蔡其昌擔任會長，4位副會長分別為民進黨立委陳明文、國民黨立委溫玉霞、民眾黨立委邱臣遠、時代力量立委王婉諭，祕書長則是民進黨立委鍾佳濱。

游錫堃致詞表示，很多大陸型國家有許多資源，台灣雖然天然資源匱乏，但也孕育許多能力；中共打壓下，台灣的國際處境雖碰到不少困難，但許多台商練就一身功夫，知道如何在夾縫中脫穎而出，這就是「柔性的國力」。

他說，台商過去赴中國大陸經營事業占很大優勢，但現在看來並非如此，反而在中國大陸之外的台商，展現更多優勢。所謂「危邦不入，亂邦不居」，中國大陸歷經香港國安法、新冠肺炎後，全世界可看到這個國家在人權、自由民主都相當落後，不如其他國家，而台灣的自由民主被全世界則被肯定，這也是「柔性的國力」。

游錫堃表示，近來美中衝突不斷，台灣夾在中間，位居印太戰略的要衝前線，導致許多民眾憂心，但台灣位置就在這裡，必定會碰到困難，無法避免，只好面對，不過過去幾十年來，台灣都能一關一關解決，相信這一關，還是能如過去幾十年般和平度過危機，繼續保有台灣的自由民主。

游錫堃也說，有輿論認為台灣太親近美國，如此可能會有危險，但他認為台灣並沒有想要侵略鄰國，反而是鄰國想侵略台灣，「我們沒辦法避免，只好面對」，因此才自立自強；台商遍布世界各大洲，有時政府做不到的事情，反而是靠台商幫忙，他代表立法院感謝台商力挺台灣。

蔡其昌也說，對中國大陸打壓，拓展外交工作常面臨很大困難，但台商深耕每個地方，很多政府不方便出面的工作，台商都扮演非常重要的角色，讓台灣外交工作得以持續進展，也讓台灣能見度持續增加。台商在海外打拚，象徵台灣精神與台灣榮耀，台商能促進每個國家的經濟發展就業機會，就是非常實質、有效的國民外交，感謝所有台商朋友長期與政府配合，協助國家外交及推展經貿工作，功不可沒。

(中時 )