泡溫泉本應該是享受，沒想到變成驚魂！一家人到花蓮一間要價不斐的民宿旅遊，晚上媽媽帶著兒子泡湯時，疑似有黑白相間的「樹枝」從胸口漂過，沒想到她用手一撥才發現竟是一條眼鏡蛇，嚇得她當場驚聲尖叫，不過民宿人員的處理方式讓她更氣。

原PO不滿民宿業者只找了2名工讀生來抓蛇。（圖／截自爆料公社）

原PO在臉書《爆料公社》發文指出，19日前往花蓮旅遊，入住某家民宿，一晚要價5千多元，晚間帶著兒子泡澡時，看到黑白相間的東西漂過，原本以為是樹葉或樹枝，沒想到竟然碰上眼鏡蛇。

原PO表示，緊急聯絡民宿業者後，發現老闆正在喝紅酒，過好一陣子才找了2名工讀生，光是抓蛇就花了很久的時間，抓完蛇老闆又回去大廳喝酒，像沒有事一樣。她氣憤表示，若不是因為臨時找不到其他飯店，絕對不會繼續住下去，全家人幾乎整晚都不敢睡，結果隔天工作人員只送一隻布娃娃慰問。

原PO抱怨業者沒有誠意解決，大罵「我們花錢是去度假、去享受，而不是驚嚇活動！」《ETtoday新聞雲》報導，民宿老闆表示，並不知道客人驚恐到睡不著，願意賠償住宿費，已經加裝防蛇網補救。

(中時新聞網)