為重建台灣口罩信譽，中央流行疫情指揮中心宣布，24日起民眾購入的口罩會印有MD和Made In Taiwan雙鋼印，但有台北市學校老師爆料，北市學校24日到教育局領了一批口罩，竟然完全沒有鋼印，讓老師擔憂這是否為合格口罩。對此，議員王鴻薇痛批，中央暗渡陳倉，要求衛福部說清楚。

王鴻薇指出，這些北市學校護理師，因為擔心打給教育局了解狀況，教育局回覆這些口罩通通都是中央衛生福利部提供，而中央也回覆說，一切合格沒有問題，但該出廠的南六企業，還有在大陸設廠，難怪民眾會如此擔心。

王鴻薇質疑，中央這樣派發口罩，是不是清庫存？還是來源有問題？要求衛福部具體說明口罩來源，讓民眾可以安心，否則這樣暗渡陳倉，口罩國家隊的名聲只會更壞。

王鴻薇表示，已經有很多民眾都留言向該公司抗議口罩無鋼印，結果卻拿來發給學校，是不是因為之後都只能用有鋼印的，才用派發的方式把這些沒有保證MIT的口罩清庫存給學校人員，衛福部應要出來說清楚。

王鴻薇直言，鋼印的做法本身就是治標不治本，中央本應該從口罩生產上游就做好溯源把關，而不是讓下游廠商自己打鋼印證明，這一路從加利科技、豪品公司，都在在顯示中央管控令人無法信任，國家信用蕩然無存，真的不要怪民眾拿到無鋼口罩不敢用或不願意用。

對此，教育局表示，學校口罩一率由衛生局統一配發，衛生局從中央收到之後，依照各類人員配發到各局處，因此學校這批口罩是從中央來的。衛生局表示，每個月全國徵用800萬片，中央配發出來口罩，過去沒有強制要求雙鋼印，也有可能配發到沒有雙鋼印，算是之前的庫存。

(中時 )