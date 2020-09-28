法務部擬提案修訂《科技偵查法》來打擊犯罪，但被在野黨質疑有侵犯人權、隱私權之虞。對此，多名立委今天在立法院司法法制委員會質詢司法院意見，司法院秘書長林輝煌表示，司法院有特別向法務部強調，各層面上都要考慮法官保留原則。

民進黨立委周春米質詢，科技偵查牽涉到刑事訴訟的強制處分，司法院在偵查手段跟人權保障之間的態度是什麼？林輝煌表示，科技偵查有別於傳統強制處分。跟《通保法》一樣，如果是訂定專法，希望要顧及憲法保障基本人權，不會受不當偵查，要有完整健全的司法審查機制。

林輝煌指出，有告知法務部，法官保留原則要很完整的在專法中規劃，並且要做層級化分類，對隱私侵害低的，可以事後審查，但對隱私侵害比較高的，應該要事先由法官審查。

國民黨立委李貴敏質詢，司法院是否認為科技偵查應該要成立專法而不是直接從《刑事訴訟法》去修？林輝煌回答，「是的」。李貴敏接著質疑，《通保法》規定被監察人事後會被通知自己被監察，但《科偵法》卻沒提到需要告知被監察人，林輝煌坦言自己沒有完全看完《科偵法》所有內容，但一直有跟主管該法的法務部提供意見。

國民黨立委吳怡玎則質詢，為何司法院認為直接立專法會比較好？林輝煌解釋，並不當然認為立專法就一定比較好，那是選項之一，只是如果立專法可以讓規範清楚，也無不可，重要的不是要不要立專法，或是在《通保法》裡面修法，最重要是怎麼涵括法官保留原則進科技偵查。

(中時 )