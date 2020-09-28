日月潭萬人泳渡活動雖受疫情影響，主辦單位限制報名人數，參加人數仍達21828人，共有1998隊報名、身障人士171人、在台外籍選手195人參加，估計仍有多達4萬餘人同時湧入日月潭風景區，對警方交管造成挑戰，所幸過程大致順暢、井然有序。

南投縣政府警察局全力投入交通疏導勤務，活動於昨（27）日早上6時起，大部分選手搭乘巴士及自小客車陸續由潭區周邊道路進場，初估巴士約有400輛停放於台21甲線，靠山壁路邊臨時停放，自小客車停放台21線魚池路段約有1000輛，整體秩序良好。

泳渡結束散場時，在水社地區中興停車場設置接駁站，載運泳客往頭社方向及魚池方向離開，泳客都能多加利用接駁車報到及離開，周邊交通於昨（27）日下午4時恢復順暢。

集集分局長康健浚表示，「2020日月潭國際萬人泳渡嘉年華活動」期間前來周邊旅遊的遊客、泳客都能遵守員警交通指揮，車輛均依標線停放，未發生違規停車造成壅塞情形，全體警察同仁停止輪休，均堅守崗位加強勤務作為，戮力維持交通順暢，當日亦未發生重大治安、交通意外案件，警方達成任務。

(中時 )