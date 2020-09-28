男星小鬼（黃鴻升）猝逝後，女友峮峮悲傷的認愛，更全程參與男友的後事，陪伴到羽化成仙的那刻，未料被網友炮轟「想紅」，峮峮截圖反擊「沒有人可以隨意評斷他人」。小鬼生前好友許維恩見狀，公開為峮峮叫屈，以及同樣被罵爆的高以翔女友Bella。

許維恩27日在個人IG上轉貼峮峮反擊網友的貼文，嚴厲地表示：「沒有任何一個人有資格去評論別人的愛情～甚至評論能不能公開承認戀情～」她認為大家都有權利去悼念小鬼，「為什麼峮峮就不行？他們的感情只有他們自己最清楚最了解。」

事實上，許維恩16年前也痛失過男友楊明學，深知另一半逝去的痛苦，不禁感嘆：「不是每一個人都能體會到失去摯愛的傷痛，所以不需要再加倍給峮峮承受負擔，她有權利好好的釋放出對小鬼的愛和想念。」呼籲外界要多給峮峮支持與鼓勵，使社會有更多正能量。

同時，她也心疼同樣背負輿論壓力的高以翔女友Bella，在限時動態聲援：「為什麼不能去懷念自己最深愛的人？」她表示：「失去愛情是失去生活重心和依靠，能重新出發走出來真的不容易，為什麼不多一點鼓勵和支持呢？」

(中時新聞網)