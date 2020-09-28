不同品牌電動車，未來充電也能共用。工研院聯手產官研近50餘家廠商代表，共同成立「臺灣電動車輛電能補充產業技術推動聯盟」，期以集結眾力，整合臺灣產業與消費者的需求，制定共同充電介面，以共容的充電傳輸與通訊標準，解決過去電動車輛無法互相充電的情形，彷彿持金融卡到不同家銀行的ATM提款般，也能順利提款，有利臺灣打造電動車產業生態系，提供消費者更方便的充電環境，強化國際市場競爭力。

根據市調機構彭博社（BNEF）資料顯示，電動車市場潛力無窮，2020年電動車銷量為170萬輛，全球市占率為3％，到2023年將增為7％，總量約540萬輛，預估2040年全球小客車銷售量將有58％為電動車，電動車未來前景可期。

「臺灣電動車輛電能補充技術產業推動聯盟」主席暨工研院機械與機電系統研究所所長胡竹生表示，因應環保意識抬頭，電動車成為汽車與大客車產業重要布局，也帶動相關充電設施蓬勃發展。目前國際電動車的充電標準有四種，臺灣均有業者投入發展，但由於現今市面上沒有共容的電動車充電介面，廠商各自生產的電動車與充電設備，面臨沒有共通語言，進而無法互相溝通，同時國內也缺乏完善的驗證規範，因此電動車在充電發展上，面臨生態系統複雜與法規驗證的問題。有鑑於此，「臺灣電動車輛電能補充技術產業推動聯盟」集結產官研的力量，串接廠商與消費者的需求，將制定共容的電動車充電介面，以利政府設置公共充電站，提供使用者更便利的充電環境，促進電動車產業發展。

「臺灣電動車輛電能補充技術產業推動聯盟」組成單位，包括部會如經濟部、交通部、內政部、環保署；國營事業如臺灣電力公司、臺灣中油公司；研究法人與測試單位如工研院、臺灣大電力研究試驗中心、臺灣商品檢測驗證中心、車輛研究測試中心、車輛安全審驗中心；相關公會有車輛工業公會、電電公會、車輛代理商公會、歐洲商會；廠商包括各大汽、機車廠、巴士廠與充電營運商，如裕電能源、拓連科技，以及充電製造商如台達電子、華城電機、起而行綠能、飛宏科技等近50家廠商。目的是要凝聚國內電動車相關業者在充電介面發展的共識，致力整合充電產業資源等，期許建立電動車產業的技術交流與合作平台，推動國內電動車充電設施的技術、法規驗證與營運發展等，以利建構電動車充電產業生態鏈與整合相關政府政策建言參考。

聯盟短期目標，將先建立統一的電動車充電介面、以及電動車與充電設備間的通訊標準，以利臺灣政府建置公共充電站與廠商發展充電設備；中期目標將規劃電動車充電測試驗證規範，確保充電安全，協助不同廠商的電動車與充電設備能彼此相容充電，以利充電營運順利；長期目標預計發展車輛到家戶（V2H）、車輛到電網（V2G）的協定等，並與充電點營運商和配電系統營運商合作，協助電動車充電與國家電力、電網整合，維持電力供電穩定，促進智慧充電管理。

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