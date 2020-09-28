立委林楚茵今(28)日在財政委員會針對基層員工協助紓困的加班問題與獎勵措施，質詢財政部長蘇建榮；她指出，有銀行行員反映每月加班時數超過46小時，周日也被找回上班，還有超商員工也因協助紓困作業增加工作量，建議應該給予實質補助。

林楚茵說，防疫期間有許多銀行配合政府紓困貸款，工作量大增，這次的紓困貸款增加了27萬件申請案，有員工向工會反映，每月加班超過46小時，女性也違反相關規定難夜間還加班超過10點，還在周日被抓去上班。雖然銀行宣稱有加班費預算上限，因此特別定有「值班費」規定，但明顯不合法。

林楚菌說，超商店員除了原本的工作外，還要幫忙發振興券，但紓困預算只編列物流、保管費，沒有看到直接獎勵第一線員工的營銷預算。她認為，經濟部應該要督促確保這些預算能直接回饋至第一線員工身上，不能基層受苦，老闆享福。

蘇建榮允諾，將會要求公股銀行遵循勞基法規定，並督促民營化泛公股銀行編列預算回饋基層。另外，經濟部表示，由於與超商等企業簽約對口都是法人，需要再了解，希望企業多照顧自己員工。

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(中時新聞網)