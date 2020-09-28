民進黨立委林楚茵關切，蔣小燕出任大陸外交部新聞司副司長，是不是代表有又新的女戰狼出現。外交部長吳釗燮表示，他不方便代替大陸外交部說明，其實大陸戰狼在國際吃癟，最重要的讓國際社會看到台灣的善良、美好，這樣友誼才能夠增加。

台美關係升溫，但美國與大陸關係則陷入緊張，對於國際關注大陸的戰狼外交，林楚茵也詢問，詢問蔣小燕是不是新的女戰狼？

吳釗燮表示，他不知道也沒有辦法替大陸外交部說明，其實大陸戰狼在國際吃癟，最重要的讓國際社會看到台灣的善良、美好，這樣友誼才能夠增加。

(中時 )