大陸新「女戰狼」出現？吳釗燮：中國戰狼在國際吃癟 14:072020/09/28 中時 張理國 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 外交部長吳釗燮。（中時資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 民進黨立委林楚茵關切，蔣小燕出任大陸外交部新聞司副司長，是不是代表有又新的女戰狼出現。外交部長吳釗燮表示，他不方便代替大陸外交部說明，其實大陸戰狼在國際吃癟，最重要的讓國際社會看到台灣的善良、美好，這樣友誼才能夠增加。 台美關係升溫，但美國與大陸關係則陷入緊張，對於國際關注大陸的戰狼外交，林楚茵也詢問，詢問蔣小燕是不是新的女戰狼？ 吳釗燮表示，他不知道也沒有辦法替大陸外交部說明，其實大陸戰狼在國際吃癟，最重要的讓國際社會看到台灣的善良、美好，這樣友誼才能夠增加。 (中時 ) #女戰狼 #蔣小燕 #吳釗燮 #外交部 #大陸 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 陸報復 南早：美外交官會港政要 須事先獲北京批准 12:122020/09/28 國際 陸社科院：中國貨幣政策空間十分充足 11:312020/09/28 財經 全球市長聯盟6都列China 吳釗燮：會籍改回來了 09:402020/09/28 政治 《國際產業》研究：南韓海運服務全球競爭力下滑 09:262020/09/28 財經 中芯恐被美國禁令威脅 晨星：台灣代工廠受惠 11:432020/09/28 財經 「中國一定強」力抗「美國優先」 04:102020/09/28 時論廣場 市長聯盟改回中華台北 鄭文燦：不分藍綠、一致對外的好成果 11:092020/09/28 政治 參與WHA 吳釗燮：相關部會持續努力 10:562020/09/28 政治 陸降門檻引外資 拉抬A股國際地位 04:102020/09/28 產業財經 台漁船遭衝撞 吳釗燮：釐清後續責任 10:482020/09/28 政治 政治熱門新聞 陳其邁取消韓國瑜政策「愛情摩天輪」 高雄市民竟這樣說 - 政治 兩岸緊張這份民調「超荒謬」 陳鳳馨：美國人臉都綠了 - 政治 中國人不打中國人！他曝「大陸武統關鍵」嘆：中華兒女如何反對 - 政治 電話民調問「願不願為台灣打仗」？中年人：除非年輕人先做一件事 - 政治 台海若開打美國能救嗎？前議員爆內幕：解放軍不用登陸台灣 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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